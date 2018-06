Elezioni amministrative: i risultati aggiornati.

Colletorto: non è stato raggiunto per circa cinquanta voti il quorum del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto necessario con un’unica lista presentata, quella di Cosimo Mele “Un futuro per Colletorto”. Il Comune sarà commissariato.

Montorio nei Frentani. Riconfermato il sindaco uscente Nino Ponte. Battuto 184 a 120 voti Andrea Albino.