Si sono conclusi nella notte gli scrutini che hanno definito la nuova mappa amministrativa molisana. I comuni chiamati a rinnovare le proprie istituzioni erano 14. Questo l’elenco dei sindaci eletti.

Colletorto: non è stato raggiunto per circa cinquanta voti il quorum del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto necessario con un’unica lista presentata, quella di Cosimo Mele “Un futuro per Colletorto”. Il Comune sarà commissariato.

Larino: Giuseppe Puchetti

Guglionesi: Mario Bellotti

Montorio nei Frentani. Riconfermato il sindaco uscente Nino Ponte. Battuto 184 a 120 voti Andrea Albino.

Ripabottoni. Sindaco uscente Orazio Civetta batte Domenico Piedimonte 201 a 180.

Vinchiaturo: vince Luigi Valente

Castelpizzuto: Carla Caranci

Campochiaro: Simona Valente

Sessano del Molise: Pino Venditti

Salcito: ha vinto Giovanni Galli che è il nuovo sindaco. Ha 37 anni. Ha totalizzato 237 voti con la lista “Cambiare Salcito”, battendo Anna Di Renzo che si era presentata con la lista “Una porta per il futuro”la lista e che ha totalizzato 189 voti. C’erano altre 9 liste che però erano state create con un intento non competitivo. 4 le schede bianche, 9 le nulle.

Oratino: Roberto De Socio

Montaquila: Marciano Ricci