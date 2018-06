Campobasso – Il lavoro al centro del congresso regionale della Uil. Boccardo: saremo sempre accanto alle fasce deboli

Il lavoro al centro del congresso regionale della Uil, celebrato a Campobasso, alla presenza dei segretari regionali delle altre sigle sindacali e di esponenti della politica regionale. Ospite d’eccezione il segretario nazionale della Uil, Carmelo Barbagallo che con il Molise ha un rapporto ormai consolidato e dunque conosce bene la realtà regionale. Barbagallo ha posto l’accento sulla situazione di crisi in cui si trova ancora la regione ed ha auspicato l’intervento urgente della nuova classe politica molisana. Tecla Boccardo, segretaria regionale uscente ha sollecitato una inversione di rotta rispetto al passato, una discontinuità che dia la possibilità al Molise di uscire dalla crisi. Ma la priorità, secondo la Boccardo, resta il lavoro. Occorre , a suo giudizio, creare i presupposti per favorire nuova occupazione. Ma le emergenze sono tante e la Uil, ha ricordato ancora la segretaria uscente, sarà sempre al fianco delle fasce più deboli della società, sarà pronta a sostenere le battaglie per garantire stesse opportunità a tutti. Un impegno che Tecla Boccardo, riconfermata alla guida del sindacato, è intenzionata a mantenere.