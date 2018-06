Tratturi e transumanza, il 22 giugno Protocollo d’Intesa tra sei Regioni

Il 22 giugno a L’Aquila le Regioni Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Lazio firmeranno un Protocollo d’Intesa per la valorizzazione dei tratturi e della transumanza nelle regioni del Centro Sud Italia. Si è riunita l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali che si è concentrata sulla proposta di Quadro Finanziario pluriennale dell’Unione Europea 2021-2027 e ha parlato del programma Terre rurali d’Europa. E’ stata espressa condivisione piena per lo sviluppo economico che i tratturi e la transumanza possono generare per turismo, cultura e salvaguardia del territorio. Soddisfatti Carmelina Colantuono e il Direttore di Asvir Moligal, Nicola Di Niro, punti di riferimento per la transumanza dalla Puglia al Molise di 300 bovini, della famiglia Colantuono di Acquevive di Frosolone. “Gli sforzi profusi negli ultimi anni e la candidatura a elemento immateriale Unesco – hanno detto – hanno dato nuovo vigore al progetto ‘Pastoralismo, transumanza e grandi vie della civiltà’, che vede impegnati le Regioni e il partenariato di cui Asvir Moligal è capofila. Il fenomeno delle migrazioni stagionali, nella sua straordinaria ricchezza culturale, storica e paesaggistica, interessa sempre più le comunità locali ma anche chi è lontano dai nostri tratturi, come testimoniano i riscontri sulla pagina facebook della transumanza molisana.

L’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno ha ricordato che esattamente un anno fa, su suo impulso, quando era presidente del Consiglio di Palazzo D’Aimmo, Molise, Abruzzo e Puglia, si resero protagoniste di uno storico accordo per valorizzare i tratturi. Ora c’è l’adesione anche di Basilicata, Campania e Lazio. Il 22 giugno la Plenaria tornerà a riunirsi e ci sarà la firma del nuovo Protocollo d’Intesa, a cui parteciperanno i sei assessori al Turismo delle regioni coinvolte. “Ho passato il testimone al collega Micone – ha detto Cotugno – e con lui continuerò nel nuovo ruolo affidatomi dal presidente Toma, lavorando sulla promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze”.