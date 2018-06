Isernia. “Crea la tua aiuola”, successo per il progetto in progetto di educazione ambientale

“Crea la tua aiuola”: questo il tema scelto per il progetto di educazione ambientale che ha avuto per protagoniste alcune scuole di Isernia. Gli alunni si sono dati appuntamento nella villa comunale, dove hanno creato un piccolo giardino utilizzando il concime che loro stessi hanno prodotto: il compost. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Prefettura, ha coinvolto la Smaltimenti sud, la cooperativa Lai-Lvoro anch’io e il Comune. Il progetto è stato curato dei minimi dettagli dall’azienda che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti in città. Questa iniziativa non si esaurisce con la realizzazione dell’aiuola. Il progetto – come detto – ha infatti coinvolto anche la Cooperativa Lai-Lavoro anch’io. Nelle ultime settimane i ragazzi hanno realizzato degli orti davanti le loro scuole. A settembre raccoglieranno vari ortaggi.