Un uomo di 36 anni, commerciante, è stato trovato senza vita in un appartamento di Via Veneto a Campobasso, questa mattina.

Alcuni condomini hanno chiamato i Vigili del Fuoco per una perdita di Acqua, i quali, intervenuti, hanno dovuto forzare la porta dell’abitazione per entrare.. Hanno trovato il cadavere dell’uomo a terra, in bagno. Il rubinetto aperto.

Sul posto 118 e Forze dell’Ordine..

Il Procuratore Nicola D’Angelo ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo. La salma è stata portato nell’obitorio del Cardarelli.

Il 36enne viveva solo ed era molto conosciuto a Campobasso, anche per via della sua attività commerciale.

Si indaga se il decesso sia stato causato da malora, dall’assunzione di qualcosa o da altro.