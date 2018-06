14 comuni molisani chiamati al voto per eleggere i sindaci, Venafro e Larino i piÃ¹ grandi. La diretta di Telemolise

10 giugno. Si vota dalle 7 alle 23 sono 14 i comuni molisani dove i cittadini sono chiamati al voto per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale: 10 in provincia di Campobasso e 4 in provincia di Isernia. I due centri più grandi sono Venafro e Larino. Nei comuni interessati il sistema elettorale in vigore è il maggioritario a turno unico. Non c’è ballottaggio, in quanto nessuno di essi supera i 15mila abitanti.

Telemolise, anche in questo caso, seguirà, in diretta, a partire dalle 23, lo spoglio. Infatti, concluse le operazioni di voto, inizierà subito lo scrutinio delle schede.

Dallo studio centrale di Campobasso verranno coordinati collegamenti con le postazioni di Venafro e Larino, dove i nostri inviati, in tempo reale, daranno i risultati e commenteranno, anche con ospiti, l’esito del voto, fino a quando non si conoscerà il sindaco eletto.

Nostre troupe gireranno, poi, sul territorio per intervistare e mandare in onda, sempre durante la diretta, anche tutti gli altri primi cittadini eletti nei restanti comuni molisani dove si vota.

Come si diceva i comuni più grandi sono Venafro, in cui i candidati sindaci sono Alfredo Ricci e Nicandro Cotugno e Larino, dove, invece, la sfida è a tre, fra: Vito Di Maria, Giuseppe (detto Pino) Puchetti e Franco Rainone.

In provincia di Campobasso sono 9 gli altri comuni dove i cittadini sono chiamati alle urne. A Campochiaro 8 i candidati sindaci a Colletorto uno solo

A Guglionesi, tra i centri più grandi, è sfida a 5 tra:Gianfranco Del Peschio, Giuseppe D’Urbano, Antonio Tomei, Mario Bellotti, Giuliana Senese. Anche a Montorio nei Frentani 5 gli aspiranti primi cittadini così come a A Macchia Valfortore. A Oratino due i candidati sindaci: l’uscente Luca Fatica e Roberto De Socio. A Ripabottoni è sfida a sei. A Salcito, aspirano alla carica di primo cittadino, addirittura in 11. A Vinchiaturo, altro centro tra i più grandi, sono candidati sindaci l’uscente Luigi Valente e Bernardino Primiani. In provincia di Isernia si vota anche a Castelpizzuto, piccolo centro, in cui gli aspiranti primi cittadini sono sei. A Sessano, invece, sono otto. A Montaquila, infine, due i candidati sindaci: Marciano Ricci e Federico Cimorelli.