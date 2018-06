Politiche per il Sud, Toma lunedì a Roma dal Ministro Barbara Lezzi

Il lavoro che manca è una delle piaghe che affliggono il sud e dunque il Molise, dove le vertenze e le aziende chiuse o in difficoltà sono tante, troppe. C’è poi, da noi, l’atavico problema delle strade, di infrastrutture carenti, specie nelle aree interne. Avere collegamenti adeguati è indispensabile per lo sviluppo. Insomma, i punti su cui bisogna intervenire per risollevarsi sono diversi e per chi governa e amministra, la patata è rovente. Il presidente della Regione Donato Toma lunedì a Roma incontrerà Barbara Lezzi, Ministro per il Sud. “Ritengo – ha detto il governatore – che vi sia uno sforzo da parte di questo nuovo Governo per dare più attenzione al Sud”. Toma si aspetta risposte chiare, di essere ascoltato ma anche di sentire quali saranno le politiche per il Mezzogiorno che il Governo Conte vorrà mettere in campo.

Il lavoro per Toma è la priorità, legato a sanità, infrastrutture, turismo, commercio. Insomma tutto ciò che possa anche generare occupazione, far muovere l’economia. Lo stesso presidente ha detto, sin dall’insediamento, che tutti i fondi che arriveranno e che dovranno essere cercati nelle sedi competenti, dovranno essere spesi per la collettività, senza che nulla torni indietro. Il Molise, è la speranza di tutti,deve uscire dalle sabbie mobili, rialzare la testa, evitare, tra le altre cose anche l’emigrazione dei più giovani.

«Considerata l’attuale situazione di empasse sotto il profilo economico e sociale che penalizza soprattutto le regioni del Sud – ha rimarcato il presidente Toma – non posso che essere fiducioso nel fatto che questo Esecutivo possa fare buone cose per il Mezzogiorno”.

Dopo l’incontro con il Ministro Barbara Lezzi, l’auspicio del governatore Molisano, comunque, è di poter avere presto un confronto anche con il premier Conte, così che pure il capo del Governo possa prendere nota delle esigenze del Sud in generale e del Molise in particolare.