Carceri, la Uilpa: personale carente e strutture fatiscenti a Campobasso e Isernia, intervenga il Governo

Carenze evidenti sia dal punto di vista degli organici, sia per ciò che riguarda le strutture. Questa la fotografia scattata dal segretario generale della Uil Polizia penitenziaria Angelo Urso durante le visite agli istituti di pena di Campobasso e Isernia. Ad accompagnarlo c’erano il dirigente Luigi Di Michele, il segretario regionale Michele Genovese, i segretari provinciali Nicola Bibbò e Maria Prenassi. Altrove ci sono situazioni peggiori – ha detto Urso – ma anche in Molise è necessario fare nuovi investimenti. Nel carcere del capoluogo di regione è necessario intervenire non solo sulle strutture, ormai vecchie, ma anche sui mezzi, obsoleti. E poi il personale è carente. Spesso gli agenti sono costretti a fare turni più lunghi rispetto ai normali orari di lavoro. La situazione nel carcere isernino di ponte San Leonardo rispecchia in buona parte quella di Campobasso. Sul fronte della videosorveglianza le cose vanno meglio. Ma c’è un problema in più, legato all’assistenza sanitaria. Dopo le 20:00 si è costretti a rivolgersi al pronto soccorso. Da un lato – ha detto ancora il segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria – si mette a rischio la salute dei detenuti, dall’altro si possono creare problemi di sicurezza, visto che nelle ore notturne l’organico è ridotto. Più in generale Urso si appella al nuovo governo, affinché si facciano nuove assunzioni. I 4mila posti di lavoro tagliati hanno creato seri problemi in tutti gli istituti di pena italiani.