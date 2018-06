Spopolamento, 33 comuni in campo per programmare il rilancio dell’Alto Medio Sannio

Turismo, agricoltura, istruzione. Sono questi i tre pilastri intorno ai quali sviluppare il progetto di Strategia di Area Interna dell’Alto Medio Sannio. Per coinvolgere più attivamente gli operatori locali, in questi giorni sono stati organizzati dei tavoli tecnici e operativi ad Agnone e Frosolone per illustrare le opportunità da cogliere, ma anche per raccogliere idee innovative, progetti e buone pratiche già messe in atto in questa area. Sono 33, in tutto, i centri dell’Alto Medio Sannio coinvolti in questo progetto. Il Comune capofila è Agnone, ma per centrare il risultato e per mettere un freno allo spopolamento è necessario essere compatti e fare gioco di squadra. “Per la fase di scouting che si sta approntando – si legge in una nota – si è ritenuto importante coinvolgere gli operatori locali con cui condividere il percorso in atto. Su turismo e agricoltura stiamo sensibilizzando le migliori esperienze, le buone pratiche, le idee innovative a partecipare e raccontare il loro punto di vista al livello regionale e centrale”. Agli incontri hanno partecipato i referenti del comitato nazionale per le aree interne in seno alla Presidenza del Consiglio, funzionari regionali, amministratori locali e i Gal Alto Molise, Molise Rurale e Molise verso il 2000.