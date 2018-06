San Giacomo degli Schiavoni, sabato 9 giugno corso di pronto soccorso per disostruzione vie aeree

L’Associazione Infermieri Territoriali organizza in collaborazione con il Comune di San Giacomo degli Schiavoni il primo progetto di educazione sanitaria sulle manovre da eseguire in emergenza e per la disostruzione delle vie aeree. Il corso di questa associazione «si svolgerà per la prima volta in Basso Molise, sabato 9 giugno alle 18 nei locali dell’associazione Unicamente (campo sportivo)». Un progetto condiviso e sostenuto dal sindaco, Costanzo Della Porta e dall’assessore alla sicurezza, Massimo Fiocchi: «tali tematiche sono di interesse pubblico e non possono far altro che giovare a tutta la comunità , dal bambino all’anziano, permettendo loro di saper riconoscere le situazioni di criticità e di saper agire in maniera tempestiva. La formazione e l’informazione sono alla base del progresso di ogni società ed il comune di San Giacomo degli Schiavoni ne è l’esempio tangibile».