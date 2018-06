Il duo dei fratelli Nese vince concorso internazionale di musica da camera

Il Duo NESE formato dagli Enfant Prodige della musica Christian Pio all’ottavino e Massimiliano Nese al trombone, questa volta insieme, hanno vinto il prestigioso Premio CRESCENDO 2018 al IX concorso internazionale musicale Città di Firenze per la sezione Musica da camera.

Il prestigioso Premio è assegnato ai migliori tra i vincitori assoluti di tutte le categorie di Musica da Camera che arrivano fino ad un’età media di 30 anni. Infatti, dopo aver vinto il Primo Premio assoluto della loro categoria Junior, al Duo che hanno un’età media di soli 10 anni, la giuria ha riconosciuto la loro maturità artistica oltre che una strabiliante capacità tecnico-strumentale e interpretativa.

I fratelli Nese, per la prima volta insieme in una competizione internazionale, hanno eseguito, nella splendida cornice del Teatro Tredici a Firenze, di Henry Kling l’intermezzo comico “l’Elefante e la zanzara” che è possibile ascoltare e vedere su Youtube.

Nel Molise il brano è stato eseguito per la prima volta in occasione del concerto “Le sonorità estreme” che il Duo ha tenuto a chiusura della stagione concertistica Termoli-Musica l’8 aprile scorso, riscuotendo un successo straordinario.

Il Premio Crescendo prevede, oltre a una borsa di studio, soprattutto un minimo di tre concerti in importanti città italiane per l’associazione AGIMUS ed una pagina web per un anno sul sito dell’Agimus di Firenze per un anno.

Esso sarà ritirato il prossimo 19 giugno in occasione del concerto di premiazione, a cui il Duo prenderà parte, che si svolgerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.