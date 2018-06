Campobasso. Forze dell’ordine e magistratura siglano il protocollo per la legalità e contro le infiltrazioni criminali

Il Molise resiste ai tentativi di infiltrazioni malavitose. E’ una terra ancora integra, dal punto di vista della presenza della criminalità organizzata ma occorre tenere sempre alta la guardia. La prevenzione resta l’arma vincente per garantire sicurezza ai cittadini. Lo scorso 23 maggio le forze dell’ordine e la magistratura molisana hanno sottoscritto un protocollo per la legalità e la prevenzione di atti legati alla criminalità. I contenuti dell’intesa sono stati illustrati a Campobasso nella sala della scuola allevi poliziotti, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine e della magistratura molisana. Obiettivo dell’iniziativa, è stato detto nel corso dell’incontro con i giornalisti, è quello di creare una rete , una sinergia per rafforzare le azioni di prevenzione sul territori, per altro già incisive , da parte delle forze di polizia. Una sinergia nella quale si inserisce la collaborazione dei cittadini, che resta fondamentale per gli investigatori. Il Molise può continuare ad essere una regione in linea di massima tranquilla, anche se non mancano fenomeni legati allo spaccio di stupefacenti e di microcriminalità. Ma le forze dell’ordine stroncano sul nascere ogni tentativo criminoso, assicurando, il più delle volte, i responsabili alla giustizia.