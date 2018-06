Termoli: caos e polemiche per le modifiche al piano della sosta. Il sindaco: “Noi non c’entriamo”

esto caso, come spesso accade, ha funzionato come veicolo di informazione e anche di indignazione. Sotto tiro è finito il nuovo piano stagionale della sosta a pagamento, a cui l’Amministrazione Sbrocca ha apportato alcune modifiche, come l’anticipo d’inizio al primo giugno e il prolungamento fino al 30 settembre. Negli scorsi anni la stagione era scandita tra il 15 giugno e il 15 settembre. Allungata di due ore anche la sosta serale sulle strisce blu: dalle 22 fino alle 24. Modifiche di indirizzo politico che probabilmente non avrebbero suscitato grandi reazioni se fossero state comunicate per tempo ai cittadini. Cosa è successo invece? Che i cartelli con i nuovi orari sono comparsi dall’oggi al domani, senza nessun preavviso, scatenando il finimondo. Polemiche a cui il Comune ha cercato di rimediare il due giugno, informando stampa e cittadinanza che il nuovo piano sarebbe entrato in funzione, eccezionalmente per quest’anno, il 10 giugno. Quando si dice la toppa peggio del buco, con buona pace di chi già aveva pagato sul lungomare nella giornata del primo giugno, e ovviamente la comunicazione tardiva è stata interpretata come una retromarcia, che non ha fatto altro che alimentare le discussioni sui social, che spesso sono anche degenerate. E’ per questo che il sindaco di Termoli ha tenuto una conferenza insieme alla società Publiparking che gestisce la sosta a pagamento. Sbrocca ha provato a giustificare la mancata comunicazione adducendo questioni tecniche e burocratiche, senza però riconoscere una responsabilità del Comune.

Il sindaco ha comunque voluto ribadire come in realtà a Termoli, rispetto a tante altre mete turistiche, i costi dei parcheggi blu sono ancora molto bassi e invariati da tanti anni, elencando una serie di confronti.