Santa Croce di Magliano, casa disabitata a fuoco nel centro storico del paese

Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza su un incendio avvenuto nella notte nel centro storico di Santa Croce di Magliano. Le fiamme hanno interessato una casa disabitata nel quartiere del Quartetto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. L’area è stata transennata. La relazione della squadra del 115 servirà a individuare le possibili cause dell’incendio.