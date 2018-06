Tragedia a Vinchiaturo: anziano trovato morto in giardino, probabile folgorazione

Tragedia nel pomeriggio di martedì 5 giugno a Vinchiaturo, dove un uomo di 69 anni è stato trovato morto nel giardino della sua villa. Tra le prime ipotesi quella del decesso causato da una folgorazione. L’anziano è stato infatti trovato vicino a un palo elettrico all’interno del giardino, subito dopo un violento acquazzone. All’interno dell’area verde anche alcuni mezzi meccanici che probabilmente stava utilizzando per alcuni lavori. Sul posto un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Nella casa di Contrada Monteverde si sono precipitati parenti e amici sconvolti. Carabinieri e vigili del fuoco hanno effettuato i primi rilievi e dovranno dare un ‘perchè’ alla tragedia. Non è escluso che il magistrato di turno decida di effettuare l’autopsia.