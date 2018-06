Campomarino: nella notte brucia il lido ‘Le petit club’, si segue la pista dolosa

La chiamata al 115 è arrivata quando mancavano pochi minuti alle 4,30. Un incendio a Campomarino Lido. A bruciare lo stabilimento chiamato Le Petit Club Only sub, quello più a nord. A fuoco il bar, l’infermeria e la rimessa atrezzi. La zona del bagno invece danneggiata solo in parte e proprio qui vicino ancora piantato nella sabbia un grosso cacciavite, forse dimenticato. Perchè l’ipotesi al momento più accreditata è proprio quella dell’incendio doloso. Quel cacciavite usato come grimaldello per scardinare il lucchetto del bagno e poi lasciato lì. Ne sono convinti i due soci che gestivano la struttura: di giorno lido e di sera locale rinomato per serate ed eventi e che richiamava sempre un gran numero di persone. “Davamo fastidio, più di qualcuno era geloso” le parole uscite di bocca in attimi di sconforto. Una struttura completamente amovibile quella dell’Only sub. Da maggio erano iniziati i lavori di sistemazione del pavimento, del bar con tutte le attrezzature e i servizi. Tra una settimana avrebbero aperto al pubblico e sarebbe partita anche la vigilanza notturna. Ma ormai tutto è perduto. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, avvertiti dai carabinieri di Campomarino. Intorno ci sono delle case, ma i turisti ancora non arrivano. Al momento non ci sarebbero testimoni. In mattinata sono giunti sul posto per i rilievi anche i vigili del fuoco del nucleo investigativo. La pista che si segue e su cui indagano anche i carabinieri è quella dell’intimidazione, dello sgarro. Non è la prima volta che a Campomarino lido, le attività subiscono avvertimenti di questo tipo. Nell’estate del 2015 una bomba aveva distrutto un ristorante in via De Gasperi. Tre pugliesi vennero arrestati dopo 10 giorni per estorsione, presi proprio mentre chiedevano il pizzo. Al momento, anche per il locale bruciato questa notte, non si esclude nessuna pista