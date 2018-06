Fornelli trionfa a “Mezzogiorno in famiglia”, festa grande in paese

La coppa alzata negli studi della Rai, la grande festa nella piazza del paese. Queste immagini di genuino entusiasmo resteranno impresse per sempre nel cuore della gente di Fornelli, ma non solo. Il paese molisano ha infatti vinto l’edizione 2018 di Mezzogiorno in famiglia, la trasmissione condotta da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. Una cavalcata trionfale che ha permesso a Fornelli di stabilire il record assoluto nelle sfide tra i comuni italiani: mai nessuno aveva vinto dieci puntate di fila. Il risultato migliore finora lo aveva ottenuto Ceprano, con otto vittorie consecutive.

Il successo nella finale è stato tutt’altro che scontato, per il centro dell’alta valle del Volturno. Gli sfidanti di Breno – paese della Val Camonica – hanno dato filo da torcere fino all’ultimo secondo. Ma alla fine la bravura dei ragazzi di Fornelli ha avuto la meglio. E in piazza è esplosa la festa. Grande l’emozione anche per l’inviata della Rai, Claudia Andreatti. Grazie all’affetto ricevuto dalla gente, a Fornelli si è sentita a casa sua sin dall’inizio di questa avventura.

La vittoria a Mezzogiorno in famiglia – che tra l’altro ha permesso di promuovere tutta la regione – porta in dote un premio importante: ai vincitori è stato infatti consegnato uno scuolabus. Anche il primo cittadino di Fornelli Giovanni Tedeschi – attraverso la pagina Facebook del Comune – a nome dell’amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti per questa vittoria, dicendosi “orgoglioso e onorato di poter essere il sindaco di questa splendida comunità”. Ora manca solo un ultimo tassello per rendere ancora più straordinaria questa vittoria. Nello speciale di mezzogiorno in famiglia della settimana prossima, sarà assegnata la medaglia d’oro al miglior comune tra tutti quelli che hanno vinto nelle passate edizioni del programma televisivo.