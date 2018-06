Dramma lavoro, l’appello di una mamma: “Voglio che mio figlio cresca in Molise. Qui sono le mie radici”

Vorrei che mio figlio potesse crescere e restare in Molise. E’ questo il drammatico appello di una mamma in cerca di lavoro che si rivolge alle Istituzioni . Sullo sfondo una storia di disoccupazione. Lei 41 anni lui 47, entrambi di San Polo Matese e da cinque anni senza lavoro. Roberta e Antonio hanno un bambino che il prossimo 12 giugno compirà 4 anni ed è soprattutto del suo futuro che la coppia è preoccupata.

La storia che arriva da San Polo Matese è purtroppo quella di molti molisani. Il PIL regionale è il secondo più basso d’Italia e quello pèro capite a subito un crollo di oltre undici punti percentuali. Stessi numeri negativi anche per l’indice di povertà che in Molise ha toccato la veta del 22,7%. L’appello di Roberta, quindi, è una precisa richiesta d’aiuto al nuovo governo regionale che si è appena insediato. Noi lo giriamo al presidente Toma perché, come ha promnesso, confermi tra le sue priorità la questione lavoro, da troppo tempo rimasta inevasa in Molise.