Campobasso – Sfilata dei Misteri, l’edizione 2018 archiviata con presenze da record

Edizione da record per la sfilata dei Misteri a Campobasso. Un evento che anche quest’anno ha richiamato gente da ogni parte della regione. Ma tanti, tantissimi sono stati i turisti arrivati da diverse regioni italiane e dall’estero per assistere alla sfilata degli Ingegni, diventati patrimonio europeo 2018. Un riconoscimento che arriva nell’anno in cui si celebrano i trecento anni della nascita del Di Zinno. Sull’edizione 2018 è calato il sipario, ma gli organizzatori parlano di boom di presenze in città: circa 100mila persone si sono riversate lungo le strade di Campobasso, nella giornata del Corpus Domini per assistere alla sfilata dei quadri viventi. Uno spettacolo suggestivo ed unico che lascia senza fiato.

La sfilata degli Ingegni del Di Zinno varca dunque i confini non solo regionali, ma anche italiani. Merito degli organizzatori, certo. Ma il merito va allo sforzo, poderoso, messo in campo da Telemolise, che anche quest’anno ha seguito l’intera manifestazione. Una diretta no stop, partita dal museo dei Misteri, dove sono custoditi gli Ingegni, per seguire la vestizione dei figuranti, trasmettendo le immagini, le emozioni, le sensazioni dei protagonisti. Poi la sfilata che ha attraversato le vie della città, tra due ali di folla festanti, per arrivare davanti al municipio per la tradizionale benedizione, fino al rientro, alle 14, al Museo di via Trento, dove i tredici Misteri sono custoditi gelosamente. Sette ore di diretta, con l’intero staff di tecnici e giornalisti impegnati in studio e all’esterno per garantire un servizio prezioso, soprattutto per quanti, e sono tantissimi, non vivono più in Molise e che, grazie alla diretta di Telemolise, hanno avuto la possibilità di esserci, comunque. La sfilata degli Ingegni è stata seguita dai molisani che vivono a Roma, sul canale 880, da quelli che si trovano in Abruzzo e che si sono sintonizzati sul canale 96 e poi le migliaia di visualizzazioni e condivisioni della diretta Facebook, con messaggi arrivati da ogni parte d’Italia e del mondo. Messaggi di ringraziamento per aver portato i Misteri nelle case dei molisani che vivono fuori regione. Tra i tantissimi messaggi arrivati c’è anche quello dell’attrice molisana, Daniela Terreri: “Ottimo servizio! Grazie Telemolise”. Ringraziamenti che hanno ripagato gli sforzi messi in campo da Quintino Pallante e da tutto lo staff di Telemolise che anche quest’anno ha saputo raccontare con professionalità i Misteri di Campobasso, ma ha saputo anche emozionare ed incantare, portando la sfilata degli Ingegni nelle case di migliaia di telespettatori.