“La musica molisana fra tradizione e foclore”, successo per il progetto del “Pilla” di Venafro

“La musica molisana fra tradizione e folclore”: questo il tema scelto per la manifestazione organizzata all’auditorium di Isernia dall’istituto comprensivo Leopoldo Pilla di Venafro. É stato l’atto conclusivo di un progetto dedicato agli strumenti popolari della nostra terra, che ha permesso ai ragazzi dell’orchestra della scuola venafrana di confrontarsi, tra gli altri, con il maestro Piero Ricci. Una scelta non casuale. Grazie al suo talento e alle sue intuizioni, il musicista isernino ha avuto il merito di rilanciare e far conoscere a un pubblico più vasto la zampogna. Gli interventi musicali sono stati preceduti da un convegno con esperti di musica e cultura popolare, mentre nei mesi scorsi i ragazzi impegnati in questo progetto hanno studiato a fondo la storia locale e gli strumenti ella nostra tradizione.