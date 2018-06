Basso Molise: domenica nera per le moto, tre incidenti e sei feriti

Domenica nera per le moto in Basso Molise. Nel giro di un’ora tre diversi incidenti e sei persone sono finite in ospedale, una è grave. Il primo incidente a Larino dove in via Novelli a quanto pare due scooter si sono scontrati. L’impatto è stato violento e uno dei due centauri, un 34enne, è stato portato al San Timoteo in codice rosso. Un altro incidente c’è stato sulla provinciale 140 in territorio di Nuova Cliternia. Due persone in sella a una motocicletta sono finite in una scarpata. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato il mezzo sull’asfalto e hanno dovuto recuperare i due feriti precipitati in un dirupo. Il 118 è arrivato con due ambulanze, una da Montenero e l’altra da Termoli con la Misericordia. Un uomo di 46 anni e uno di 29, entrambi di San Martino, sono stati portati in pronto soccorso al San Timoteo. Trauma cranico per uno di loro. Infine nei pressi dello Zuccherificio due ragazze sono uscite fuori strada con lo scooter. Per loro lievi ferite, ma l’ambulanza del 118 le ha portate per accertamenti in ospedale.