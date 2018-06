Isernia. “Progetti Digitali”, Molise prima regione per adesione scuole

Si è conclusa l’edizione 2017/2018 del Concorso nazionale “Progetti Digitali” di AICA, l’Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico (costituita a Roma il 4 febbraio 1961). Il Molise è al primo posto tra le regioni italiane in termini di scuole partecipanti con una percentuale del 22%. Ventisei i progetti presentati all’Ufficio Scolastico Regionale (che ha collaborato con AICA per la promozione e l’organizzazione del Concorso) provenienti da una ventina di Istituti di entrambe le province molisane. La cerimonia di chiusura si è svolta nell’Aula Magna dell’Istituto superiore “Fermi – Mattei” di Isernia davanti a oltre duecento studenti, accompagnati dai loro docenti. Hanno partecipato: il responsabile rapporti istituzionali di AICA Salvatore Garro e il responsabile del progetto Digital for job AICA Franco Patini. Sul palco, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico del Molise, era presente il referente dei Piano nazionale scuola digitale e consigliere nazionale AICA, Giuseppe Lanese. In platea anche la referente dell’USR per l’Autonomia Scolastica, Maria Antenucci. Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole superiori, aveva come obiettivo quello di realizzare un elaborato multimediale sui temi dell’alternanza scuola – lavoro, valorizzazione dei prodotti tipici del proprio territorio, valorizzazione dei beni culturali e artistici, lotta al bullismo e al cyberbullismo, educazione ai media e Piano nazionale scuola digitale. I premi sono stati impostati su tre categorie: “economico”, “menzione speciale” e “apprezzamento particolare”. Per quanto riguarda il premio economico, AICA ha concesso 500 euro per ogni scuola vincitrice. Sono sei gli istituti premiati: Istituto comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli (Isernia), Istituto comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” di Campodipietra (Campobasso), il Centro provinciale istruzione adulti di Isernia, l’Istituto di istruzione superiore di Boiano (Campobasso), l’Istituto superiore “Cuoco Manuppella” di (Isernia). Un premio di 500 euro è stato riservato anche all’Istituto tecnico superiore D.E.Mo.S. di Campobasso, mentre le altre scuole presenti sono state premiate con “menzioni speciali” e “apprezzamenti particolari”. Durante l’evento, moderato dalla docente e giornalista Mariella Spaziano, è stato anche sottoscritto un apposito Protocollo tra AICA E USR Molise per la promozione della cultura digitale nelle scuole. “L’Ufficio Scolastico Regionale è sempre in prima linea sui temi dell’innovazione e del digitale – ha detto il direttore dell’USR, Anna Paola Sabatini – il nostro lavoro è anche quello di stimolare scuole, docenti e studenti a investire creatività e impegno in questa direzione. Mi pare che i risultati siano sempre più concreti ed evidenti”. Dal canto suo, il presidente di AICA, Giuseppe Mastronardi ha sottolineato come “i rapporti tra l’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico e l’USR Molise non siano mai stati così produttivi. Sono molto contento di questa collaborazione che sta portando beneficio in termini di crescita culturale e professionale all’intera comunità scolastica. E la ratifica oggi del Protocollo tra AICA e USR – ha concluso Mastronardi – ci consente di continuare a lavorare in questa direzione con sempre maggiori energie ed entusiasmo”.