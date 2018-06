Guardialfiera, aperta la prima Porta Santa in occasione della festa patronale di San Gaudenzio

Solenne apertura della prima Porta Santa della Cristianità a Guardialfiera in occasione della festa patronale di San Gaudenzio. L’evento, che offre il dono dell’Indulgenza Plenaria, si è svolto questa mattina a opera del vescovo della Diocesi di Termoli – Larino, Gianfranco De Luca. A seguire, la Santa messa nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e la processione in onore di San Gaudenzio. Domani, sabato 2 giugno, la messa (ore 10.30) sarà presieduta dall’Arcivescovo, Leo Boccardi, Nunzio Apostolico in Iran. A mezzogiorno la processione con la tradizionale benedizione. Alle 17.30 la Santa Messa e la chiusura della ‘Porta Santa’. Il programma ricreativo prevede venerdì primo giugno alle 20 l’apertura degli stand gastronomici e, alle 21, lo spettacolo degli Etnomusicantes. Sabato 2 giugno alle 20 la terza edizione del prodotto topico “Pasta con la mollica” e rosticceria in piazza Piano dei Santi. Alle 21 lo spettacolo musicale Dark Side Live Pink Floyd Cover Band alla scalinata Santa Maria Assunta.