Centri di Riabilitazione Molisani, dipendenti ancora senza stipendio: attesa per i pagamenti

Una situazione che si trascina da troppo tempo tra incontri, rinvii e mille disagi per chi ha continuato con impegno e professionalità a garantire un servizio punto di riferimento per l’intero territorio. Ormai da cinque mesi i diciassette dipendenti dei Centri di Riabilitazione Molisani, ex centri Padre Pio, aspettano il pagamento dello stipendio. Un ritardo accumulato per le strutture di Larino, Santa Croce di Magliano e Montenero di Bisaccia con tutte le conseguenze per le famiglie degli operatori. Un servizio assicurato in Basso Molise e dedicato alla riabilitazione neuromotoria, psicomotoria e logopedica. Il personale ha chiesto anche un incontro al neo presidente della Regione, Donato Toma, per sbloccare una vicenda critica e insostenibile.

Intanto, dalla società arriva uno spiraglio. A Telemolise Ettore Core, rappresentante legale dei CRM, ha spiegato che il forte ritardo è stato dovuto a problemi burocratici legati al Durc, il documento unico di regolarità contributiva e a procedure con l’Agenzia delle entrate. Ostacoli superati – ha aggiunto Core – tanto che dalla “prossima settimana saranno erogate le prime due mensilità in attesa delle ulteriori liquidazioni da parte della Asrem che consentiranno – ha osservato ancora il rappresentante della società – di coprire la parte restante e di allineare entro fine giugno i pagamenti ripristinandone la regolarità futura”.

Una vicenda conosciuta e seguita dall’azienda sanitaria regionale che, come confermato dal direttore amministrativo, Antonio Forciniti aspettava il superamento delle questioni tecniche relative al Durc e ad altri passaggi indispensabili imposti dalla normativa di settore. Il responsabile Asrem ha espresso vicinanza ai lavoratori assicurando l’impegno per risolvere le problematiche e individuare una soluzione nei centri di riabilitazione che rappresentano un’eccellenza per il territorio.