Prenderà il via a settembre la nuova campagna di scavi a San Vincenzo al Volturno

Riprenderanno a settembre le indagini archeologiche presso il sito di San Vincenzo al Volturno. Come negli anni passati, la campagna di scavo 2018 sarà condotta sotto la direzione scientifica dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, titolare della concessione rilasciata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che ha valutato positivamente il programma d’indagine da svolgersi sul terreno proposto dall’Ateneo napoletano.

Ma la novità più rilevante sarà̀ costituita dalla compartecipazione alla Missione Archeologica del Museo Archeologico Nazionale di Napoli che, dopo aver ospitato nella sua sede la grande mostra sui Longobardi, ha scelto proprio il prestigioso sito molisano (che nella mostra era ampiamente rappresentato) per sperimentare – primo caso in Italia – il coinvolgimento diretto di un grande Museo statale italiano all’interno di un progetto di ricerca archeologica sul campo.

Le indagini si svolgeranno in stretta sinergia sia con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, sia con il Polo Museale del Molise, ai quali è demandata la tutela e la valorizzazione del sito, in modo che le attività di ricerca possano essere coordinate e collegate nel modo più virtuoso con le strategie per il suo rilancio che il Ministero ha previsto.

L’annuncio del via alla nuova campagna di scavi è stato dato durante un incontro con la stampa organizzato nell’area archeologica di San Vincenzo al Volturno. Erano presenti il Direttore del Polo Museale del Molise, Stefano Campagnolo, la Soprintendente Teresa Elena Cinquantaquattro, il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini e, per conto dell’Università Suor Orsola Benincasa, il direttore delle indagini sul campo, Federico Marazzi, oltre al presidente del Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, Edoardo D’Angelo.