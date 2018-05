In merito al riordino del laboratorio analisi dell’ospedale Vietri di Larino, interviene Franco Rainone in qualità di candidato sindaco per la lista “Noi per Larino”.

“Premettendo che ritengo l’atto un ulteriore offesa a questo territorio – dice Rainone – chiedo che vengano date alcune spiegazioni ai cittadini.

Chiedo alla dirigenza dell’ASREM se il laboratorio funzionerà come punto prelievi oppure no?

Se lo svolgimento delle attività analitiche del laboratorio analisi dello stabilimento Vietri in un unico turno di lavoro 8 – 14 avrà ripercussioni sui turni pomeridiani del servizio di emodialisi?

Lo stesso vale anche per il punto di primo soccorso che opera fino alle ore 20, nel pomeriggio se un’urgenza avesse bisogno di un prelievo urgente come si fa?

Inoltre chiedo quale sarà la procedura da seguire nel caso in cui un paziente ricoverato nei reparti del Vietri ancora esistenti dovesse aver bisogno dell’esecuzione di esami urgenti nelle ore pomeridiane?

Auspichiamo, come lista Noi per Larino, che per il bene non solo di Larino, ma dell’intero territorio che la dirigenza ASREM possa avere un ravvedimento, in considerazione anche delle motivazioni che hanno portato a questo, e cioè il pensionamento di una unità infermieristica.

Chiediamo, inoltre, rispetto per i cittadini di Larino e dell’intero territorio

Dott. Franco Rainone

Candidato sindaco della lista Noi per Larino