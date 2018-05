Concorso “Il valore del latte”, successo per la 27esima edizione: premiate le scuole vincitrici

Premiat e con una cerimonia nella sala consiliare del Comune di Termoli le scuole vincitrici della XXVIIma edizione del concorso dedicato alle scuole di Molise, Abruzzo e Puglia “Il Valore del latte”.

Presenti: Eulalia Del Giudice in rappresentanza della famiglia Del Giudice, il direttore amministrativo dell’azienda Nicola D’Emma, Pierluigi Evangelista responsabile del progetto didattico, Fabio Di Camillo co-fondatore della società di comunicazione di Pescara “Sinergia Adv”, la giuria con il presidente Giulio Corradi. Ospite della cerimonia, il maestro Tiziano Albanese.

Numerosi gli alunni accompagnati dai rispettivi docenti degli istituti arrivati dalle tre regioni d’Italia. La manifestazione, fortemente voluta dall’impresa ha un unico obiettivo: la promozione di una sana ed equilibrata alimentazione tra i bambini ed i giovani.

“Ogni anno, ogni nuova edizione di questo concorso stimola tutti noi a proseguire con rinnovata energia e motivazione” ha dichiarato Eulalia Del Giudice ringraziando così gli alunni, i docenti, la giuria ed il maestro Albanese per aver accettato l’invito dell’azienda.

La cerimonia è proseguita con la consegna di targhe ai vincitori. Al 1° classificato di ognuna delle 5 categorie è stata assegnata una borsa di studio del valore di 250 euro, al secondo una somma di 150 euro ed al terzo di 100 euro. Al docente che ha seguito la classe vincitrice: un tablet. A tutti i presenti, a fine manifestazione, sono state donate borse frigo con bottiglie di latte fresco ed una confezione di latte&cioccolato per i più piccoli.

“L’Azienda Del Giudice è per la città di Termoli un patrimonio strutturale sin da quando il negozio era in via Cesare Battisti e poi in via dei Campioni a Termoli – ha dichiarato il vice Sindaco Maria Concetta Chimisso in apertura della cerimonia nella sala consiliare del Comune di Termoli -. Nel nostro immaginario collettivo l’impresa Del Giudice si identifica con Termoli e questo è motivo di orgoglio per tutta la collettività. Avere un’azienda che porta con sé il nome della città sul territorio nazionale non può che essere motivo di soddisfazione. Se poi questa azienda, come accade, si esprime con una politica imprenditoriale innovativa, alla ricerca sempre di soluzioni non solo che soddisfino il mercato ma in grado di anticipare la domanda dei consumatori, vuol dire che abbiamo un’opportunità di ricchezza e di crescita”.

I VINCITORI:

Categoria Disegno: Primo premio alla scuola primaria “Duchi D’Acquaviva” di Cellino Attanasio, classe IIA. Secondo posto per la primaria “Papa Giovanni XXIII” di Trani, classe 1B mentre; terzo posto la primaria “Cerri” di Casacalenda, classe V unica. Premio speciale alla primaria “F. Di Paolo” di Campo Di Giove, tutte le classi: dalla prima elementare alla quinta.

Categoria Foto&Video: primo posto scuola secondaria “Baldacchini Manzoni” di Barletta, classe IIIG. Secondo posto l’Istituto Omnicomprensivo di Trivento, Classi: IA e IIIA. Premio speciale all’Istituto comprensivo Castelmauro, classe II.

Categoria Digitale ha vinto l’Istituto Comprensivo di Corropoli, classe IE.

Categoria Canzone: secondo posto all’Istituto Comprensivo di Trivento, classe IIIB ed il terzo posto alla scuola di Corropoli, classe IIIG.

Categoria Tema&Poesia attribuito solo il premio speciale andato alla Primaria di Cantalupo del Sannio, classi IV e V.

Sono 22 le scuole partecipanti facenti parte di 8 province di 3 Regioni d’Italia. Il tema di quest’anno è: “Latte fatto ad Arte. Quadri, poesie, canzoni, foto e film famosi e popolari…rivisitati creativamente con elementi tratti dal mondo del latte e dei formaggi”.