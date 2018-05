Petacciato marina, scontro tra due auto al bivio per la ‘Spiaggia 28’: tre feriti

Incidente stradale lungo la Statale 16 all’altezza del bivio per il ‘Casello’ o ‘Spiaggia 28’ a poca distanza dal semaforo di Petacciato Marina. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due auto: una Opel Meriva e un’Alfa 159. L’impatto è stato violento: tre le persone trasportate da un’ambulanza della Misericordia di Termoli al Pronto Soccorso dell’ospedale ‘San Timoteo’. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto le pattuglie della Polizia stradale di Termoli, coordinata dal comandante, Salvatore Augelli, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per fare chiarezza sulla dinamica dello scontro avvenuto in un punto pericoloso proprio per la presenza di un bivio lungo la strada principale molto frequentato dai turisti. I conducenti sono stati sottoposti anche all’alcoltest. La Polizia stradale, intanto, continua i controlli sull’intero territorio di competenza.