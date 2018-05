San Martino: prima assemblea pubblica per ‘Unione Carresi’, si lavora a una legge nazionale

E’ stata un successo la prima assemblea pubblica della neonata associazione “Unione Carresi”, che mette insieme i cittadini dei quattro comuni della corsa dei carri, San Martino in Pensilis, Ururi, Portocannone e Chieuti. L’associazione infatti ha carattere sovracomunale e sovraregionale ed è nata da un’idea maturata all’indomani dell’annullamento della corsa di San Martino e poi a seguire anche di Ururi e Portocannone. Un movimento di opinione pubblica con lo scopo di unire le forze delle varie comunità, per far sentire anche la voce del popolo, con l’unico obiettivo di tutelare e conservare le Carresi. In soli tre giorni, dalla sua costituzione lo scroso 24 maggio, si sono iscritti 215 cittadini di cui 111 soci fondatori. E a San Martino più di 350 persone provenienti dai 4 paesi si sono incontrate nell’auditorium della scuola elementare per la prima manifestazione pubblica alla quale hanno preso parte anche i sindaci dei 4 comuni. A prendere per primo la parola è stato il presidente dell’associazione Pasquale Di Bello, che ha illustrato intenti e progetti dell’associazione. Sono stati fissati alcuni obiettivi, come quello di arrivare a una legge nazionale che possa sigillare la conservazione della Carrese e dunque a un riconoscimento europeo come tradizione dotata di una sua specificità. Diversi gli interventi durante l’assemblea, tutti hanno riconosciuto l’importanza della collaborazione. Nei prossimi giorni ci sarà la prima riunione del tavolo tecnico convocato dal sindaco di San Martino Massimo Caravatta che coinvolge tutte le istituzioni e che mira a elaborare un disciplinare per la sicurezza della corsa. Intanto va avanti anche un’altra iniziativa intrapresa nei giorni scorsi, quella della raccolta delle tessere elettorali da restituire al Prefetto come gesto pacifico di protesta per l’annullamento delle Carresi. Si proseguirà ancora per una settimana. Solo nella sera dell’assemblea sono state riconsegnate 230 tessere. Anche la campagna di adesione all’associazione continua e chi è interessato a iscriversi potrà farlo nei punti di raccolta dei comuni.