Vandali in azione, la scorsa notte, alla scuola primaria di via Sant’Antonio dei Lazzari. Ignoti si sono introdotto all’interno dell’edificio, mettendo a soqquadro le aule e buttando a terra gli estintori. I ladri hanno scassinato i distributori automatici delle bibite portando via pochi spiccioli ed un computer. Niente lezioni per i bambini che sono stati rimandati a casa per consentire la pulizia delle aule dalla polvere contenuta dagli estintori.

Sul caso indagano i carabinieri.