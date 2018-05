Campobasso- Passa a maggioranza il Consuntivo. Le opposizioni: non c’è programmazione

di ANNA MARIA DI MATTEO

Consiglio comunale di Campobasso in trasferta nell’aula della Provincia per consentire lavori alla sala consiliare di palazzo San Giorgio. All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto della gestione 2017, meglio conosciuto come conto consuntivo. Il documento contabile è stato approvato con i voti della maggioranza. Sull’impostazione del documento contabile ha relazionato l’assessore al Bilancio e alle Finanze, Massimo Sabusco che ha evidenziato i punti più importanti del consuntivo. “Il rendiconto di gestione – ha detto – è uno strumento che ci consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi, la realizzazione dei programmi e il rispetto degli equilibri economici e finanziari”.

Entrando nel dettaglio dei numeri, la previsione delle entrate per il 2017 era stata di quasi 117 milioni 405mila,il dato definitivo è pari poco più di 119milioni.Per la spesa, la previsione era di 117milioni 53mila, quella definitiva si è attestata su 127milioni 543mila.

Nel capitolo delle entrate spicca la voce relativa al recupero dell’evasione Imu-Ici per i quali sono stati emessi accertamernti pari ad 1 milioni 763mila euro per Imu e 776mila euro per Ici. Altra voce di riferimento è rappresentata dall’addizionale comunale Irpef , con 4 milioni 800mila euro per l’annualità 2017.

Per quanto riguarda, invece, la spesa, a pesare sono gli interessi passivi dell’ente per mutui accesi, pari a 625mila euro, i costi per il rimborso dei prestiti per mutui obbligazionari e altre forme di indebitamento per oltre 1 milione ed 800mila euro.

Cifre e numeri snocciolati in aula dall’assessore Sabusco su cui l’opposizione si è soffermata in diverse occasioni, contestando alcune iniziative assunte dall’amministrazione comunale. In particolare, il consigliere dei 5Stelle, Roberto Gravina, ha criticato la gestione delle partecipate, in particolare della Sea. “In realtà – ha aggiunto – le questioni sono sempre le stesse. La mancanza di programmazione ha provocato un avanzo di gestione di circa 2 milioni di euro. A questo punto due sono le possibilità: o il Comune ha chiesto troppo prima o ha programmato male ciò che doveva spendere. Sono solo alcune delle ragioni per le quali abbiamo votato contro”, ha concluso Gravina.