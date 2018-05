Montaquila. Con l’auto nella scarpata, muore pensionato di Filignano

Un uomo di 79 anni, originario di Filignano, ha perso la vita nel primo pomeriggio in seguito a un incidente che si è verificato sulla strada che da Montaquila (Masserie la Corte) conduce a Filignano. La sua auto – una Renault Modus – è finita in un burrone. L’uomo ha perso il controllo del mezzo in seguito a un malore. L’allarme è scattato poco dopo le 14. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Venafro, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia e il personale del 118. I tentativi di soccorso si sono purtroppo rivelati vani. L’uomo è infatti morto sul colpo. Complesse, per i Vigili del fuoco, le operazioni di recupero della salma. L’auto è finita in una zona impervia, dove la vegetazione è particolarmente fitta.