Termoli, uomo di 50 anni arrestato per spaccio: in azione anche i cani antidroga

Cinquantenne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel corso dei servizi di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno del traffico di stupefacenti che i Carabinieri di Termoli stanno mettendo in atto e aumentando da diverso tempo. Dall’abitazione dell’uomo, infatti, era stato notato uno strano “via vai” che ha indotto di Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Termoli, a richiedere l’intervento delle unità cinofile. La successiva perquisizione domiciliare, permetteva di sequestrare circa 25 grammi di cocaina, ingente somma di denaro contante, un bilancino di precisione, materiale da taglio e confezionamento, nonché appunti manoscritti. Il tutto custodito in alcune intercapedini dell’abitazione, nel vano lavatrice, nonché in alcuni mobili della cucina. Alla luce dell’attività di indagine svolta, coordinata dal Procuratore della Repubblica di Larino Antonio La Rana, l’uomo veniva tratto in arresto nella flagranza di reato e rinchiuso nella casa circondariale di Larino.