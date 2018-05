Isernia. Alternanza scuola-lavoro, in mostra le opere degli studenti del liceo artistico

ISERNIA – Si chiama ‘Altern Art’, ma si può leggere anche come fase finale del Progetto Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Artistico ‘Manuppella’ di Isernia, la Mostra inaugurata nelle Sale dello Spazio 180. Il territorio è il filo conduttore delle opere realizzate dai ragazzi delle classi III A- III B- IV A – IV B guidati dalla responsabile del Progetto, Linda Berardi, l’occhio critico del gallerista Gennaro Petrecca e la sensibilità artistica di Ettore Marinelli che ha ospitato gli studenti, durante alcune delle fasi operative, nella Fonderia Marinelli di Agnone. Un’area della Mostra è dedicata, poi, ai lavori della Sezione Architettura e Metalli, ai giovani talenti della scuola come: Letizia D’Andrea, Vincenzo Pagliuca e Simona Chiacchiari, alle opere degli alunni delle classi V A e V B e agli abiti della Sezione Moda. “Il tutto è reso possibile grazie alla Dirigente Scolastica, Carmelina Di Nezza, che ha creduto nel Progetto da subito sposandolo completamente – ha dichiarato Berardi – . Un contributo importante lo hanno dato molti colleghi. Mi riferisco ai docenti delle materie d’Indirizzo al ‘Manuppella’ come Iovino, Piccirilli, Gagliardi, Missori, Izzi, Perna e Fortini, ma anche dai tutor dell’Alternanza Mancini, Fardone, Nini. E un ringraziamento, infine ma non per ultimo, al referente dell’Asl Nicolino D’Antonio”.