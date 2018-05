SanitÃ  e Comunicazione, Toma mantiene le deleghe nelle proprie mani

Con il completamento della Giunta regionale a cinque assessori e l’assegnazione definitiva delle deleghe ai componenti dell’esecutivo, può finalmente prendere il via il Governo Toma. Il Governatore ha mantenuto alla propria competenza alcuni settori strategici per la vita della Regione, tra questi anche la Sanità, comparto che tanto ha fatto discutere durante la stagione targata Frattura. Il nuovo inquilino di via Genova intende vederci chiaro, soprattutto sul processo di eventuale integrazione tra Cardarelli ed ex Cattolica. Nulla è dato per scontato e tutto è perfettibile, dice il nuovo governatore del Molise.

Tra la materie che il neo governatore ha trattenuto per se, c’è anche la comunicazione. Settore chiave sotto due fronti: quello della informazione alla pubblica opinione sulle attività regionali e quello dell’accesso alle opportunità per imprese e cittadini, soprattutto sul piano dei progetti, delle opportunità e delle misure di sostegno e crescita europee e nazionali. Un settore totalmente ignorato dal predecessore Frattura. Anche su questo fronte Toma appare determinato: spenderemo tutte le risorse a nostra disposizione per la comunicazione, dice.