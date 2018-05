Isernia. “Un’orchestra per Pino Daniele”, al via il tour con la storica band del cantante napoletano

Mercoledì 30 maggio, alle ore 20:30, nell’auditorium Unità d’Italia avrà luogo l’atteso concerto “Un’orchestra per Pino Daniele”. L’evento è stato presentato nel corso d’una conferenza stampa, alla quale sono intervenuti l’assessore comunale alla cultura Eugenio Kniahynicki, il pianista Simone Sala e il direttore d’orchestra Antonello Capuano.

«Sarà una grande serata di musica – ha esordito l’assessore Kniahynicki – , un omaggio ad un artista prestigioso, un musicista che ha saputo creare un sound personale che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo. Il pubblico potrà riascoltare le più note canzoni di Pino Daniele e sono sicuro che l’auditorium registrerà l’ennesimo sold out».

«Siamo riusciti – ha detto Simone Sala, art director dell’evento – a mettere insieme alcuni dei musicisti che facevano parte della band originaria di Daniele, ossia James Senese al sax, Ernesto Vitolo alle tastiere e Tony Esposito alle percussioni. L’idea è nata nel 2015 ed è stata subito accolta con favore. Poi ci abbiamo lavorato e ora siamo pronti per la prima tappa d’una serie di spettacoli».

«Sul palco – ha aggiunto il M° Capuano – si esibiranno una quarantina di elementi, fra orchestrali, strumentisti e vocalist. L’obiettivo è stato quello di “dare un’orchestra” alle canzoni di Pino Daniele, senza stravolgimenti, ma con arrangiamenti fedeli alle incisioni originali dei primi quattro album del cantautore napoletano».

Numerosi gli artisti che parteciperanno. Oltre ai già citati Senese, Esposito e Vitolo, si esibiranno anche Ilaria Bucci (voce), Michele Simonelli (voce) Simone Sala (piano), Alessandro Florio (chitarra), Mino Berlano (basso), Claudio Romano (percussioni) e l’Orchestra “Città di Fondi”.

Il concerto è stato organizzato con la collaborazione della Pro Loco Città di Isernia e dell’assessorato alla cultura del Comune di Isernia.

I biglietti sono disponibili online (sul sito https://www.ciaotickets.com/evento/unorchestra-pino-daniele) oppure presso ‘Batik Viaggi’ e ‘Printmania’.