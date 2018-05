Frosolone. Frana, chiusa al traffico la strada provinciale “Fresilia”

Il consigliere delegato alla viabilità della Provincia di Isernia Mike Matticoli rende noto la chiusura del tratto stradale corrispondente al Km 1+400 sulla Strada provinciale 59 “Fresilia”, nel territorio comunale del Comune di Frosolone da oggi e fino alla sua messa in sicurezza. Una decisione assunta a seguito delle avverse condizioni atmosferiche e delle precipitazioni temporalesche degli ultimi giorni che hanno favorito l’accentuarsi del moto esistente della frana che di fatto ha invaso la corsia in senso unico alternato realizzata sul by-pass, compromettendo di fatto la circolazione stradale e la sicurezza del cantiere. Una decisione assunta, con urgenza, di comune accordo con la struttura tecnica della Provincia diretta da Lorenzo Di Iacovo tesa a evitare un serio pericolo sia per il traffico veicolare che per l’esecuzione dei lavori in sicurezza nell’ambito del cantiere dove sarà possibile consentire una maggiore e celere esecuzione dell’intervento dei mezzi nell’area interessata alla chiusura del traffico. Durante la chiusura il traffico veicolare sarà deviato sulla Strada provinciale Frosolone passando per San Pietro in Valle.