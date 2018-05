Non sarà più una corsa a quattro, ma a tre per la carica di sindaco di Larino. La lista Larinascita, infatti, è stata esclusa in maniera definitiva dalla competizione elettorale del prossimo 10 giugno. A stabilirlo sono stati i giudici del Consiglio di Stato che hanno ritenuto valide le osservazioni mosse dalla Commissione elettorale circondariale del Comune di Larino, che aveva presentato un ulteriore ricorso dopo la riammissione della lista da parte del Tar. “La macchina burocratica, quando vuole, sa funzionare davvero benissimo, quello che è accaduto è un grave e irreparabile danno al gioco democratico” il commento dell’avvocato Luca Fagnani aspirante sindaco del movimento civico, che ha dovuto accettare a malincuore la sentenza.