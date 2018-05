Isernia. Grande festa al palazzetto dello sport con i bimbi delle scuole dell’infanzia

É stata soprattutto una giornata di festa per i tantissimi alunni delle scuole dell’infanzia di Isernia, protagonisti di un progetto triennale voluto dal ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale – promosso in diverse regioni italiane – che si propone di favorire lo sviluppo dei bambini attraverso il gioco e l’attività motoria. “Bimbi e insegnanti in campo: competenti si diventa!”: questo il tema della manifestazione organizzata al Palafraraccio. Gli istituti comprensivi Giovanni XXIII e San Giovanni Bosco hanno aderito con grande entusiasmo a un progetto che, al di là della sua importanza dal punto di vista formativo, ha permesso ai bambini di divertirsi e di vivere una giornata diversa dal solito. Un’esperienza che li ha senz’altro arricchiti.