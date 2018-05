Campobasso – L’amministrazione comunale verso l’ultimo anno di consiliatura. Ma i problemi non mancano

di ANNA MARIA DI MATTEO

Ultime riunioni della competente commissione consiliare in vista della seduta di lunedì prossimo del Consiglio comunale di Campobasso, chiamato ad approvare il conto consuntivo. Un passaggio obbligato per l’amministrazione Battista, che si avvia verso l’ultimo anno di consiliatura. Un ultimo scorcio del governo cittadino nel quale, tuttavia, non mancano i problemi e le difficoltà per il sindaco. L’ultimo, in ordine di tempo, è rappresentato dalle dimissioni dell’assessore alla Cultura, Emma de Capoa. Dimissioni presentate lo scorso 30 aprile e alle quali il sindaco non ha ancora trovato una soluzione. Va anche detto che sono piombate come una tegola, nel pieno dell’organizzazione degli eventi legati al Corpus Domini. Al momento il vuoto lasciato dalla de Capoa è colmato dalla presidente della Commissione Cultura, la consigliera del Pd Giovanna Viola che si sta occupando dell’allestimento del cartellone delle iniziative per quello che da sempre rappresenta l’appuntamento clou per la città.

Il sindaco al momento non ha assunto alcuna decisione su chi sostituirà l’assessore dimissionario e non si sbilancia sui tempi né soprattutto sul nome.

Ma intanto c’è da fronteggiare le critiche che arrivano dall’opposizione. Il consigliere di Democrazia Popolare, Francesco Pilone, denuncia l’illegittimità di tutte le delibere della Giunta approvate in assenza dell’assessore de Capoa, mentre dai banchi del Movimento 5Stelle partono gli attacchi dei consiglieri pentastellati su molte questioni rimaste sul tappeto: dalla sicurezza degli edifici scolastici, alla ristrutturazione del mercato coperto, per un bando da 18 milioni di euro per il quale è stata decisa una ulteriore proroga. E c’è poi l’annosa vicenda del centro fieristico di Selvapiana, dimenticato e abbandonato all’incuria e al degrado. Il consigliere Roberto Gravina ha parlato di fallimento amministrativo e politico dell’amministrazione Battista nella mozione presentata in Consiglio. “Nulla è stato fatto o programmato -ha denunciato – nonostante una recente determina dirigenziale abbia disposto il pagamento di circa 180mila euro su un totale di 500 mila euro per lavori di ristrutturazione, adeguamento e sicurezza antincendio. Questo – ha proseguito – nonostante le promesse elettorali della Giunta Battista e il fiume di denaro promesso dal Patto per il Molise sottoscritto in pompa magna dai due ex presidenti Renzi e Fratture il 26 luglio 2016 con un impegno finanziario di 4 milioni di euro. Intanto – ha concluso Gravina – la struttura adibita a centro fieristico continua il suo lento declino mentre i locali della Cittadella dell’economia continuano a restare chiusi, con buona pace di scelte amministrative contraddittorie, una fra tutte quella di consentire alla Sea di acquistare un immobile inutile”.