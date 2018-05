Termoli: si apre una buca in via Magellano, strada chiusa

Strada chiusa al traffico per ragioni di sicurezza in via Magellano a Termoli, dove intorno all’ora di pranzo si è aperta una profonda buca in mezzo alla carreggiata: una voragine di oltre un metro di diametro e profonda quasi due. Subito, sul posto, dopo le segnalazioni sono arrivati i tecnici del Comune e della Crea, società che gestisce il servizio idrico. Da un primo sopralluogo a causare il cedimento dell’asfalto sembra sia stato un tubo dell’acqua che è scoppiato. La strada, vicino al mare e tra due alberghi, per ora resta chiusa.