Scarabeo: “Perchè ho aderito al gruppo misto”

Il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo, in risposta alle polemiche sollevate dai Cinque Stelle sulla sua decisione di passare al gruppo misto, ha così replicato: “Desidero evidenziare le ragioni della mia scelta di aderire al gruppo misto in Consiglio Regionale: prima di tutto, si tratta di una conseguenza della mia candidatura da indipendente in Forza Italia, che ringrazio ancora una volta per avermene dato la possibilità, e, a seguire, visto che se ne parla a giusta ragione, anche per un risparmio sui costi a carico della Regione. Infatti, precisa Scarabeo, la legge regionale 20 del ’91 prevede che: se al gruppo misto aderisce un solo consigliere, i contributi per il funzionamento dello stesso gruppo vengono erogati nella misura del 50 per cento”. Non penso debba aggiungere altro, chiude Scarabeo, dato che al taglio ai costi della politica non mi sono mai opposto”.