Montemitro ricorda il “nuovo inizio” con la festa patronale di Santa Lucia

L’ultimo Venerdì di Maggio la comunità Montemitro ricorda da ormai cinque secoli l’arrivo del popolo slavo fedele alla sua Patrona, Santa Lucia, che li ha guidati durante la fuga dall’invasione dell’impero Ottomano nell’area dei Balcani. Non si hanno notizie certe della provenienza dei profughi, fatto è che portarono con loro una piccola statua di Santa Lucia e che giunsero sulle sponde italiane in un Venerdì di Maggio. Per questo è significativo e bello celebrare ogni anno questo evento, evento che ricorda un nuovo inizio, con profonda semplicità e tanta fede per la sua Patrona, tanto che ogni venerdì del mese di Maggio si fa una piccola processione in suo onore e l’ultimo venerdì si promuove la solennità patronale con grandi festeggiamenti che richiamano da sempre tanti fedeli e pellegrini dei paesi vicini. Quest’anno il solenne pontificale del mattino del 25 maggio (ore 11) sarà presieduto da S. E. Mons Gianfranco De Luca, vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, insieme al parroco padre Angelo Giorgetta. Seguiranno la processione e il tradizionale bacio della reliquia di Santa Lucia, vergine e martire. Altre messe sono in programma alle 8.30 e alle 18, sempre nella chiesa parrocchiale. La giornata si chiuderà con il concerto di “Una città per cantare” concerto omaggio alla canzone d’autore italiana. Il Comitato feste ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita degli eventi rinnovando l’invito a partecipare dall’intero territorio.