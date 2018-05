Isernia: colpo al market dei cinesi, i carabinieri beccano anche il secondo ladro

Un altro membro della banda di topi d’appartamento, in azione a Isernia nei giorni scorsi, è finito nella rete dei carabinieri. L’uomo, un 30enne rumeno, è stato individuato in provincia di Latina e arrestato in virtù di un ordine di custodia cautelare emesso dal gip del tribunale del capoluogo pentro su richiesta della locale procura. I fatti contestati, lo si ricorda, risalgono al 4 maggio scorso. Una donna, cinese, titolare di un grande punto vendita – sempre cinese – nel quartiere san Lazzaro, nel rientrare nella sua abitazione, si accorse che all’interno vi erano degli sconosciuti intenti a rubare, i quali all’arrivo della stessa si dettero ad una precipitosa fuga raggiungendo un’autovettura parcheggiata nei paraggi. Un vicino di casa, attirato dalle urla della donna, telefonò immediatamente al numero di emergenza 112 e si mise all’inseguimento dei ladri con la sua auto, informando minuto, dopo minuto, i carabineri della posizione dei fuggitivi. Così una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia, in pochi istanti, intercettò l’auto dei malviventi e, dopo un inseguimento per le vie del centro abitato, riuscì a fermare il veicolo e a trarre in arresto il conducente, mentre altri due complici si dileguarono a piedi. A finire in manette, in quell’occasione, fu un 19enne di origine rumena. Questa mattina, a distanza di qualche giorno e dopo articolate indagini, i Carabinieri sono arrivati all’individuazione del secondo componente della banda, ossia il 30enne, pure lui rumeno. Gli accertamenti degli uomini dell’arma intanto continuano, in quanto non si esclude che le persone arrestate possano essere coinvolte nei furti ai danni di abitazioni private, commesse nei mesi scorsi anche nei territori limitrofi come quelli dell’alto casertano e del basso Lazio.