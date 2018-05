“Mezzogiorno in famiglia”, Fornelli batte anche il Trentino e vola in finale

A un passo dal sogno. Grazie alla vittoria schiacciante su Pergine Valsugana, Fornelli ha centrato la finalissima a “Mezzogiorno in famiglia”, il programma della Rai che anima il week end con le sfide tra comuni italiani. Grazie all’affermazione sul paese del Trentino Alto Adige, il centro dell’Alta Valle del Volturno ha stabilito un record nella trasmissione condotta da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. Mai nessuno, finora, aveva vinto per nove volte consecutive. Merito anche del gioco di squadra con il resto della regione. Al di là della bravura dei ragazzi nelle sfide in studio, durante i collegamenti da Fornelli, si è sempre colta l’occasione per promuovere il meglio della nostra terra. Una tradizione rispettata in pieno anche nelle puntate di questo week end, quando gli italiani hanno avuto modo di apprezzare i carri allestiti a Larino in onore del patrono San Pardo. O, ancora, quando il borgo è stato animato dal gruppo storico Rodolfo De Moulins di Bojano, che ha permesso tra l’altro di scoprire – attraverso il racconto della presidente Maria Grazia Tagliaferri – le origini del nome Molise. Quando cioè il conte normanno ricevette le simboliche chiavi delle terre del Matese da parte di Guiscardo d’Altavilla. Successivamente i suoi discendenti firmarono un trattato che poi diede il nome alla regione, ispirato proprio dal nome de Moulin. Ma per saperne di più, è il caso di fare un salto a Bojano ad agosto per assistere dal vivo a questa rievocazione storica. Mentre il 2 e il 3 giugno prossimi l’appuntamento è a Fornelli, con l’attesa finalissima contro la vincente dell’altra semifinale tra Breno e Giardini Naxos. I vincitori dell’edizione 2018 di Mezzogiorno in famiglia riceveranno in premio uno scuolabus.