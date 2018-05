Consiglio regionale, si Ã¨ aperta la nuova legislatura. Salvatore Micone eletto presidente anche con i voti del Pd

Prima seduta del nuovo Consiglio regionale, presieduto dal consigliere anziano, Vittorio Nola del Movimento 5Stelle.

I lavori si sono aperti con la surroga degli assessori nominati dal governatore Toma. Per Forza Italia, sono entrati i primi dei non eletti Massimiliano Scarabeo e Nico Romagnuolo. Per Orgoglio Molise Paola Matteo, per Popolari per l’Italia Antonio Tedeschi, mentre Eleonora Scuncio è subentrata Michele Iorio, sospeso dalla carica di consigliere regionaler.

Surroghe contestate dal consigliere dei 5Stelle Andrea Greco.

Poi l’elezione del presidente del Consiglio regionale, con il Pd che si è detto favorevole a votare il candidato della maggioranza, Salvatore Micone. E’ stato eletto con 14 voti favorevoli. 7 le schede bianche. Subito dopo le operazioni di voto per l’elezione dell’Ufficio di presidenza. L’assemblea legislativa di palazzo d’Aimmo ha eletto i due vice presidenti, i consiglieri Gianluca Cefaratti e Patrizia Manzo, segretari Filomena Calenda e Vittorio Nola.

Intanto il consigliere Massimiliano Scarabeo ha annunciato l’abbandono di Forza Italia e l’adesione al Gruppo Misto. Nel corso della seduta sono stati eletti tutti gli organi istituzionali consiliari, comprese le Commissioni.