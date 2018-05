Capracotta. Nasce il laboratorio per lo studio della sostenibilità ambientale

Un’occasione per trascorrere qualche ora all’insegna del benessere e della riscoperta della natura, ma anche per riflettere sulle potenzialità del patrimonio ambientale dell’entroterra molisano. Questo il senso della Giornata della biodiversità, di scena al giardino della flora appenninica di Capracotta. I laboratori didattici, le dimostrazioni pratiche, la presenza degli esperti dell’Università del Molise, della Regione, dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca, oltre ad alcuni allevatori e agricoltori, hanno permesso ai presenti di scoprire autentici tesori di cui a volte si ignora l’esistenza. La giornata della biodiversità ha posto le basi per un progetto ambizioso: fare del Giardino della Flora appenninica un laboratorio per lo studio della sostenibilità ambientale: “Questa giornata – ha commentato il sindaco di Capracotta, Candido Paglione – ci ha dato l’occasione per riflettere sulle nostre potenzialità, tutte da sfruttare nel loro pieno rispetto per uno sviluppo sostenibile e necessario. E, in tutto questo, il Giardino della Flora appenninica che pone le basi per proporsi come laboratorio per lo studio della sostenibilità ambientale, premessa indispensabile per il miglioramento della qualità della vita”.