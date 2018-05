Regione, si apre ufficialmente la nuova legislatura. Prima seduta del Consiglio regionale che dovrà eleggere il nuovo presidente

Partirà ufficialmente domani, 21 maggio, la XII legislatura della Regione Molise. A presiedere la prima seduta del Consiglio regionale sarà Vittorio Nola del Movimento 5 Stelle, il più anziano tra i consiglieri, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell’organo consiliare. E già questa sarà una novità: per la prima volta l’Assise regionale sarà presieduta da un esponente dei pentastellati. L’altra novità riguarderà proprio la composizione del Consiglio. Il Presidente Toma ha nominato gli assessori (Cavaliere, Niro, Cotugno e Di Baggio), per cui ci sarà anche la surroga dei consiglieri nominati assessori con i primi “non eletti”. Entreranno, dunque, a Palazzo D’Aimmo Massimiliano Scarabeo e Nico Romagnuolo di “Forza Italia” in sostituzione degli assessori Cavaliere e Di Baggio. Per “Orgoglio Molise” siederà tra i banchi Paola Matteo che prenderà il posto di Vincenzo Cotugno. Per i “Popolari per l’Italia” entrerà Antonio Tedeschi in luogo dell’assessore Vincenzo Niro. Non ci sarà Michele Iorio perché per lui scatta la sospensione prevista dalla cosiddetta “legge Severino” (la procedura si attuerà in apertura di seduta); al suo posto Eleonora Scuncio.

Domani si scioglierà necessariamente il nodo relativo al presidente del Consiglio che sarà eletto dall’Aula, come primo atto dell’assemblea.