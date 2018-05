Larino: inaugurata la moderna area Fiera. Il sindaco: “Lasciamo un gioiello alla comunità”

La prossima Fiera d’Ottobre a Larino non si farà più nel campo sportivo, ma nel nuovo impianto di contrada Monte Arcano, dove è stata inaugurata la tanto attesa area fiera. Al taglio del nastro presente l’Amministrazione comunale uscente al gran completo, a cui bisogna riconoscere il merito di aver portato avanti il progetto. Due anni di lavori per un importo totale di un milione e 850mila euro, soldi presi dai fondi post sisma e che l’Amministrazione guidata da Vincenzo Notarangelo ha voluto investire nella struttura, individuando anche l’area in quella prevista inizialmente per gli impianti sportivi. “Cambiando la destinazione d’uso di un terreno già comunale – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Michele Palmieri che ha seguito da vicino la realizzazione – abbiamo risparmiato sull’acquisto di una nuova area e abbiamo incaricato per progetto e realizzazione dei lavori alla ditta Di Biase di Campobasso, affidando – ha aggiunto ancora – internamente al Comune la direzione dei lavori, con un ulteriore risparmio di circa 100mila euro”. Una struttura moderna che ora però per sopravvivere ha bisogno di almeno tre o quattro eventi all’anno – come spiegato dal sindaco Notarangelo. “Era un impegno preso con gli elettori come tanti altri che abbiamo mantenuto, lasciamo a Larino un gioiello per lo sviluppo della comunità. Accanto alla Fiera d’Ottobre andranno fatti eventi almeno trimestrali per dare possibilità alla struttura di mantenersi. Un edificio polifunzionale che potrà ospitare manifestazioni sportive ed eventi musicali. 1500 metri quadrati coperti, spazi ulteriori esterni, biglietteria e area parcheggio” ha spiegato il sindaco.

​All’inaugurazione hanno preso parte anche la neo consigliera regionale della Lega Aida Romagnuolo e la parlamentare di Liberi e Uguali Giuseppina Occhionero. Una giornata di festa per tutta la comunità di Larino che ha avuto a disposizione un servizio navetta gratuito per raggiungere l’area fiera durante tutto il giorno. Spazio anche ad attività ricreative per i bambini con truccabimbi e gonfiabili, ancora show cooking dello chef Maurizio Santilli e per finire spettacoli musicali. All’oirganizzazione dell’evento hanno partecipato le associazioni larinesi Caar, Vespa Club, Moto Club e Club 500.